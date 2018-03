Algunas incluso volverán a sus horarios normales hasta el lunes (2 de abril).

Así funcionarán la mayoría de bancos:

Banco de Bogotá:

La entidad informó en un comunicado que este miércoles (28 de marzo) prestará atención en las oficinas de la entidad en los horarios habituales. Ni jueves ni viernes santo habrá atención al público. (Vea también: ¿Recuerda los legendarios almacenes Only? Vea quiénes están detrás del negocio)

Sus labores retomarán el sábado 31 de marzo, pero solo se habilitarán 24 puntos de atención en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las siguientes ciudades:

Bogotá:

Oficina de Recaudos y Pagos Calle 73

Oficina de Recaudos y Pagos Restrepo

Oficina de Recaudos y Pagos Fiesta Suba

Oficina de Recaudos y Pagos Fontibón

Oficina de Recaudos y Pagos El Virrey

Oficina de Recaudos y Pagos Calle 128

Oficina de Recaudos y Pagos Centro Comercial Mercurio

Barranquilla:

Oficina de Recaudos y Pagos Calle 30

Oficina de Recaudos y Pagos Calle 72

Bucaramanga:

Oficina de Recaudos y Pagos Cañaveral

Oficina de Recaudos y Pagos Cabecera

Buenaventura:

Extensión de Caja Sociedad Portuaria

Cali:

Oficina de Recaudos y Pagos Unicali

Oficina de Recaudos y Pagos La Campiña

Cartagena:

Oficina Bocagrande

Cúcuta:

Oficina de Recaudos y Pagos Cúcuta

Medellín:

Oficina Centro Comercial San Diego

Oficina Centro Comercial Oviedo

Oficina Centro Comercial Los Molinos

Oficina Centro Comercial Santafé

Santa Marta:

Oficina de Recaudos y Pagos Santa Marta

San Andrés:

Oficina de Recaudos y Pagos San Andrés

Valledupar:

Oficina de Recaudos y Pagos Valledupar

Villavicencio:

Oficina de Recaudos y Pagos Villavicencio

Bancolombia

Esta entidad prestará su servicio normal el lunes y martes de Semana Santa. El miércoles santo las oficinas estarán abiertas al público hasta el mediodía; durante el jueves y el viernes santo las oficinas de la entidad estarán cerradas.

A través de un comunicado, Bancolombia informó que estarán habilitados los canales transaccionales como Sucursal Virtual Personas, APP Personas, Ahorro a la Mano, cajeros electrónicos, datáfonos y corresponsales bancarios.

El sábado y domingo atenderán normalmente aquellas oficinas que habitualmente abren al público los fines de semana.

Davivienda

Según Finanzas Personales, este banco prestará su servicio normal el sábado santo en las sucursales que tienen horarios extendidos. Ni jueves ni viernes santo habrá atención.

BBVA Colombia

Ese mismo portal asegura que las oficinas del banco funcionarán con normalidad y solo las sucursales de pamplona y Popayán tendrán modificaciones en su horario.

“Atendrán el martes 27 y miércoles 28 de 8 am a 1 pm en el caso de Popayán mientras que la oficina de Pamplona, atenderá el martes 28 de 8 am a 1 pm y el sábado 31 no prestará servicio”, asegura Finanzas Personales.

Colpatria

El día sábado (31 de marzo) solo abrirán las oficinas que tienen horario extendido habitualmente.