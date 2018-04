W Radio les hizo la pregunta directa a Iván Duque, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras sobre si subirían la edad de pensión de los colombianos, y sus respuestas, en todo caso, dan cuenta de que el asunto sigue ofreciendo un panorama preocupante.

Para Duque, se lleva “mucho tiempo” eludiendo un debate a una reforma pensional basada en la equidad. “Yo lo que quiero es que más colombianos tengan esa cobertura y reciban una pensión que les permita tener un ingreso para el resto de su vida”, dijo en la emisora.

“No estoy de acuerdo con subir la edad de pensión. No es la discusión en este momento. La discusión es ampliar la base de cotizantes y acabar con esa concentración distorsiva de subsidios a los de más alto ingreso. Hay que llevar los subsidios a quienes más los necesitan, pero no aumentando la edad de pensión”.

Duque también negó que vaya a acabar la sustitución pensional, que es la figura que permite al sobreviviente de un pensionado fallecido sustituirlo en su derecho a recibir la pensión. “Cuando un pensionado fallece deja causado un derecho a recibir una pensión, y ese derecho pasa a quien le sobrevive, de manera que el sobreviviente sustituye al fallecido como sujeto del derecho a la pensión”, explica el portal gerencie.com.

De la Calle, por su parte, dijo que en Colombia se gasta “demasiado” dinero en un número limitado de pensionados, y eso significa que hay un subsidio al revés: “los pobres están subsidiando a los ricos”.

Propone un sistema basado en dos pilares: pensión con prima media, es decir, tipo Colpensiones, hasta un salario mínimo; de allí hacia arriba, ahorro. “Eso significa, de inmediato, que empieza a fluir caja nueva que no tenía el Estado”.

El otro pilar es una pensión universal de vejez, “que es extender Colombia Mayor a todos los viejos de Colombia, para tener una mirada mucho más completa. Estamos mirando solo el problema de los pensionados, pero no el de los viejos que se mueren en la indignidad”.

“Esta es una propuesta absolutamente financiada, seria, que resuelve además el problema de la vejez y que significa que no es necesario aumentar la edad de jubilación”, enfatizó De la Calle. “No se debe subir la edad de pensión en el país, porque con esta estructura que estoy señalando tenemos caja para que no sea necesario subir la edad de pensión”.

“Hoy lo que está pasando es que las pensiones chiquitas y los contribuyentes están pagando las pensiones grandes, desfinanciadas, o sea, el mundo del subuso: los pequeños pagándoles a los grandes. Los pobres pagándoles a los ricos. Con mi sistema de pilares nos liberamos de esa situación, y, por lo tanto, lo que sobra inmediatamente es caja para que el Estado pueda extender la pensión de vejez a todos los ancianos de Colombia. Eso es lo que determina que no hay necesidad de subir la edad”, explicó.

Sobre el mismo tema, Vargas Lleras dijo que de la ‘bomba pensional’ se viene hablando durante varios gobiernos. “Y, en efecto, tenemos una bomba pensional: hoy el Estado colombiano le adeuda al sistema pensional 900 billones de pesos. Eso compromete el ciento por ciento del PIB. Anualmente, en el presupuesto nacional se están asignado 41 billones de pesos para atender anualmente el subsidio a las pensiones”.

Explicó que el sistema de Colombia es inequitativo porque se gasta las cifras que mencionó, pero no cobija sino a 2’100.000 colombianos; de baja cobertura, porque 17 millones de colombianos no están en el sistema, “no pueden ni siquiera soñar con alcanzar una pensión de salario mínimo”, y poco sostenible, porque de no adelantarse estas reformas, “difícilmente habrá un peso para nada distinto que no sea atender las pensiones”.

Vargas Lleras propone una reforma que le permita a Colpensiones centrarse en ampliar la cobertura para que miles de colombianos puedan acceder a una pensión de salario mínimo.

“Y a quienes quieran pensionarse con 20 o 25 salarios mínimos, que se vayan al sector privado y hagan a lo largo de su vida el ahorro para merecer esa pensión. Tenemos el problema de que hay que respetar los derechos adquiridos, cosa que yo haré. De manera que esta reforma que hay que emprender sin más dilaciones, pues no la vamos a ver reflejada en los próximos años, y eso es complejo de administrar. El problema no está en no subir la edad de pensión”, dijo.