“Desafortunadamente, el tratamiento [que estoy recibiendo] es un insulto muy grande. Esperaba que el trato fuera mejor”, tuiteó Salah, sin hacer referencia explícita a la Federación de Fútbol Egipcia, que supuestamente autorizó el uso de sus fotos como jugador de la selección.

Poco después, la etiqueta en árabe “Apoyo a Mohamed Salah” empezaba a ser la primera tendencia en Twitter en Egipto, donde los fans del delantero del Liverpool se han solidarizado de esta forma con su denuncia y la de su agente, Ramy Issa.

Issa ha informado en los pasados días a través de Twitter de la crisis con la Federación de Fútbol y de sus intentos de que la imagen de Salah deje de ser empleada en anuncios de empresas con las que hay acuerdos en ese sentido.

“Acabamos de hablar con el ministro de Deportes de Egipto respecto al grave problema relacionado con la Federación de Fútbol Egipcia y el uso no autorizado de la foto de Mohamed”, anunció el agente el pasado día 26.

Sin embargo, dos días después, Issa denunció que el “silencio completo” había sido la única respuesta, mientras aseguró: “Aparecen cada vez más anuncios y carteles que nunca han sido autorizados. ¿Qué efecto creen que tiene esto? ¡¿Un buen efecto?!”.

Por su parte, el ministro de Deportes, Jaled Abdelaziz, dijo hoy en su cuenta de Twitter que “continúa trabajando con todas las partes para resolver la crisis, especialmente porque la selección egipcia se está preparando para participar en el Mundial” de Rusia.

El anuncio que ha levantado más polémica es el que cubre el fuselaje de aviones de la aerolínea de bandera egipcia EgyptAir, en el que aparece Salah y otros jugadores del equipo de los “faraones” sobre un fondo violeta, color del nuevo servicio de internet de la empresa telefónica estatal egipcia, a pesar de que la estrella del Liverpool sea la imagen oficial de la compañía Vodafone en Egipto.

EGYPTAIR🇪🇬 is ready 💪for 2018 FIFA World Cup Russia in June. Its 29th Boeing B738 has been repainted to honor national football team.#egyptair #Mohamed_Salah #WorldCup pic.twitter.com/McJzrPvvig

— news_aero (@News_aero) 28 de abril de 2018