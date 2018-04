Sin embargo, por su entrada en vigencia esta semana, la compañía aérea les hizo un llamado a los adultos para que tengan en cuenta que desde este jueves se les exigirá copia original del registro civil para niños entre esas edades.

Según Avianca, el objetivo de esta medida es proteger a los menores de edad y tener un mejor control del tránsito de estos. La regla aplica únicamente para niños de nacionalidad colombiana.

La compañía enfatizó en que, si no se presenta la copia física original del Registro Civil, el menor no podrá viajar debido al proceso de fortalecimiento de las medidas de identificación realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la nueva reglamentación de la Aeronáutica Civil. (Vea también: Avianca hará un cambio muy particular y estratégico en las sillas de sus aviones)

“La copia original del documento se debe tramitar en la notaría o consulado donde fue registrado el menor”, informó la aerolínea en un comunicado.