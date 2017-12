La historia de vida de una de sus vendedoras que conmovió a Arturo Calle (hijo)

Lo hizo en el marco del programa ‘Jefe Encubierto’, del Canal RCN, en el que dejó su rol de empresario y se camufló y encarnó por unos días a Ricardo Gómez, un microempresario en quiebra que, supuestamente, hacía parte de un programa piloto que busca dar una oportunidad a personas mayores de 40 años.

El gerente se disfrazó y cambió de apariencia física para que los empleados de varias de las sedes de Arturo Calle no lo reconocieran. Todo el proceso se grabó con la disculpa de tener un registro de la capacitación.

Entre las actividades que realizó Carlos Arturo se destacan visitas a procesos de producción como confección, planchado, fabricación de zapatos y ventas, entre otros. En ellos tuvo la oportunidad de conocer a varios empleados de la empresa, que sirvieron de instructores, y sus historias de vida.

Canal RCN



En total fueron 4 historias. Sin embargo, la que más llamó su atención fue la de Paola Cadavid, una auxiliar de ventas que actualmente padece varias enfermedades; ella se encargó de enseñarle varios procesos en la acomodación de los almacenes.

A la par que le enseñaba, Paola le contó su historia de vida a Carlos Arturo: “Ahorita en este momento estoy muy enferma. Yo soy desahuciada, tengo un problema de pulmón”.

“Es como que el pulmón ya no tiene esa vitalidad… es que como yo fumé tanto, entonces yo misma me encargué de dañar mi salud”, contó Paola.

Además, reconoció que su problema de pulmón es porque se alcanzó a fumar 40 cigarrillos diarios.

“Yo aquí estoy, pero en cualquier momento me puedo ir, pero muero en mi ley, yo he estado muy tranquila. Tengo un marcapasos”, agregó.

“¿Por qué marcapasos?”, le preguntó Carlos Arturo, encarnado en el personaje de Ricardo.

“Porque también tengo un problema de corazón”, respondió la vendedora, que contó además que tiene dos bendiciones de hijos. Sin embargo, no viven con ella porque la familia de su expareja se los quitó.

“Me va poner usted a llorar, es admirable conocer a una persona como usted así”, dijo el gerente.

Sobre la historia de vida, el mismo Carlos Arturo dijo: “Veo una persona feliz, una persona sonriente, una persona creyente, una persona que habla de Dios, que habla bien de la empresa, que habla bien de sus compañeros. Que con todas las limitaciones que tiene es feliz”.

Para Paola, el trabajo que realiza en esa empresa significa mucho. “Es una bendición porque me están dando la oportunidad así sea de arreglar una exhibición, de conocer mi producto, de poder atender a un cliente”.

El gerente además le preguntó acerca de cuál es su sueño. A lo que Paola respondió: “Si mi Dios me dejara, tener mi casa porque no tengo casa. Vivimos en arriendo”.

Ese mismo sueño no pasó desapercibido por el gerente general de Arturo Calle, que, luego de vivir la experiencia de infiltrarse a escondidas entre sus empleados, escogió a algunos de ellos para beneficiarlos con becas, ascensos y oportunidades dentro del mismo negocio.

Sin embargo, la historia de Paola fue la que más lo conmovió y motivó para ir más allá. Al dejar a un lado al personaje de Ricardo, Carlos Arturo Calle volvió a hablar con ella.

Canal RCN



“Paola, yo me interesé mucho en el caso tuyo y queremos ayudarte, no solamente como te hemos venido ayudando hasta la fecha, sino ayudarte mucho más. Primero, quiero que te hagas un chequeo, en una clínica especializada, personalmente me voy a encargar de hacerte un seguimiento estricto de tus tratamientos y cómo va a evolucionar tu caso”, le dijo el empresario a la vendedora.

Además, le contó que van a ayudar a su papá para que se haga un chequeo de salud. Y, por último, le dio el ‘premio mayor’…

“Me dijiste algo que lo sigo recordando y creo que no es justo, o sea, tú decías que no habías accedido al auxilio de vivienda porque no sabías cuánto tiempo de vida te quedaba. Te vamos a dar el auxilio de vivienda como prueba de que vas a salir adelante y que vas a estar muchos años más con nosotros”, agregó complacido el empresario.

Canal RCN.



Frente a esto, Paola le dijo emocionada: “Yo la verdad es que agradezco todo eso y por eso es que ustedes han crecido, porque Dios sabe los corazones de ustedes”.

Sobre el ejercicio que hizo en el programa del canal RCN, que fue transmitido el fin de semana pasado, Carlos Arturo Calle dijo que se justifica con creces hacer una infiltración de este tipo “porque me ha abierto una visión diferente de la empresa, en la cual veo que hay muchas cosas que nosotros podemos trabajarle para mejorar dentro de la organización”.