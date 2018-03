Hay muchas maneras de portar esta camiseta, LA CAMISETA. Yo la llevo como mi segunda piel… la porto así desde que la recibí por primera vez y de esa manera me la llevo a LA COPA AMÉRICA 2018 #HereToCreate @adidasco

