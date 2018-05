Así lo informó el programa español de televisión ‘El chiringuito’, donde se dijo que la operación ya está hecha.

“Hay un jugador que tiene cerrado su futuro para el año que viene y es Yerry Mina. El colombiano jugará cedido en el Liverpool”, aseguró el medio.

“Hay acuerdo total entre Yerry Mina y el Liverpool”, se ratificó.

Y luego se explicaron los motivos por los que Mina no continuaría en el Barcelona: “Es un fichaje que no quiere Valverde [el técnico], quien no lo pidió. Llegó por intermediarios… Valverde no quiere a Mina como titular, lo quiere de cara al futuro, pero cree que debe adaptarse a Europa y ve en el Liverpool una buena salida”.

El Liverpool, entre tanto, jugará la final de la Champions League el sábado 26 de mayo ante el Real Madrid de España en Kiev, Ucrania.

En video, el anuncio de ‘El chiqinguito’: