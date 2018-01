Yerry Mina aún no tiene el tránsfer para jugar con Barcelona, explica su DT

Mundo Deportivo explica que es la Confederación Brasileña de Fútbol la responsable de enviar dicho documento a la Real Federación Española. Hasta que eso no ocurra, Mina no está autorizado para ser parte de la plantilla del Barza.

Ante este panorama, los periodistas no quisieron quedarse con la duda de si en caso de estar disponible el ‘cafetero’ lo hubiera convocado. Citado por Sport, Ernesto Valverde prefirió no quedarse con suposiciones. “Si tuviera el transfer no sé si estaría, no pierdo el tiempo en conjeturas”, dijo.

En cuanto a lo que ha visto hasta ahora del defensor caucano, el técnico se limitó a decir que el equipo lo ha recibido bien. Respecto a cuándo podría saltar a la cancha, indicó: