Para el crucial compromiso, el técnico Ernesto Valverde incluyó en la convocatoria de Barcelona a sus 4 defensores centrales, entre ellos a Yerry Mina, quien fue titular en el pasado compromiso de Liga frente a Celta de Vigo, que le dejó una calificación aceptable.

No obstante, son remotas las posibilidades de que el nacido en Guachené tenga oportunidad de jugar, ya que jugándose un título el DT obviamente se inclinaría por poner e cancha a sus titulares Gerard Piqué y Samuel Umtiti, mientras Thomas Vermaelen sería el suplente; quiere decir que lo más probable es que Mina vaya a la tribuna.

Otro panorama muy distinto tendría Luis Fernando Muriel, que también fue citado por Vincenzo Montella para la gran final. En este video se aprecia al delantero colombiano emprendiendo viaje con Sevilla hacia Madrid:

El equipo ya está en Madrid. Se acerca el gran momento, nuestra novena #FinalCopa ya está ahí. ¡¡¡Qué razón tenía nuestro tío!!! #SevillaFC, tu eres lo mejor… ¡¡¡ A demostrarlo mañana 💪💪 #TodosJuntosAOtraFinal #SomosNa pic.twitter.com/Auh5HBRJM4 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 20, 2018

“Tengo una idea del once, no la totalidad porque no está decidido aún”, expresó el DT italiano que debe recordar que hace muy poco el atlanticense le marcó al Barza en juego de Liga:

Tanto para Yerry como para Muriel, la Copa del Rey será el primer título oficial obtenido en suelo español para el que se corone campeón. El partido se disputará a las 2:30 de la tarde, hora colombiana.