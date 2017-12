Video exime a Mariana Pajón de culpabilidad en accidente de tránsito

Acá está el vídeo de seguridad del incidente de tránsito que involucró a @marianapajon y que hoy es noticia gracias a las mentiras dichas por la conductora de la motocicleta y replicadas por los medios de comunicación y las redes sociales… . Se puede apreciar claramente como la motocicleta sale imprudentemente del estacionamiento sin mirar que se aproximaba la camioneta y la impacta en un costado a pesar del intento de Mariana por evitar el accidente. En ningún momento el vehículo transitaba a alta velocidad ni hubo mala fe por parte de #MarianaPajon Por nuestra parte solo resta sostenernos en lo ya expresado, mantenernos atentos al llamado de cualquier autoridad y a dejar como mensaje que muchas veces personas oportunistas y malintencionadas buscan aprovecharse de la buena fe de las personas y no hay que hacerle eco a los mentirosos que buscando algún beneficio, atacan y afectan la buena imagen de las personas de bien! Gracias a todos los que han enviado sus mensajes de apoyo! Seguimos para adelante trabajando, creciendo y aprendiendo de cada cosa!!!

A post shared by Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) on Dec 21, 2017 at 10:53am PST