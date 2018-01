“Si no es por Cristiano, estaríamos de Messi hasta el gorro”: periodista español

“Si no es porque Cristiano se ha propuesto hacer historia con el club Real Madrid, ahora mismo estaríamos de Messi hasta el gorro… yo no hubiera soportado este país y me hubiera ido de este programa”, expresó en una airada intervención.

Y añadió “¿Alguien tiene duda de que si no hubiese estado Cristiano, Messi se apodera de todo?”

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Cristiano Ronaldo condiciona al Madrid: pide mismo pago de Messi para renovar

“Cristiano es tan bueno que le ha podido hacer sombra a Messi. Gracias a Cristiano, los madridistas hemos recuperado nuestra grandeza. Cuando no esté Cristiano, se acabó…valorémoslo”, concluyó.

En video, las palabras de Roncero: