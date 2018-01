Tenista estaba tan 'mamado' que casi no puede pelar un banano mientras descansaba

Quien es considerado como una de las promesas del tenis australiano por tener apenas 18 años y estar cerca de entrar al Top 200 del ranking mundial, le sacó risas a más de un espectador que vio el llamativo momento en el que no logró pelar un banano con la facilidad que se suele hacer.

La situación se presentó al término del primer set en el partido que finalmente terminó ganando Alex de Miñaur ante Steve Johnson (número 44 en el ranking mundial) con parciales 7-6 y 6-4.

Se notó que el ‘tie break’ con el que de Miñaur logró quedarse con el primer set fue desgastante. La propia cuenta oficial en Twitter del ATP 250 de Brisbane compartió el video del momento con todos sus seguidores:

In case you missed it, @alexdeminaur came from a set and a break down to beat a banana on Sunday 😂 🍌#BrisbaneTENnis

(sorry, Alex) pic.twitter.com/vwb7TizlO5

— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 1 de enero de 2018