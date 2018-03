“Por mi experiencia puedo decir que para una mujer hay una barrera física en la Fórmula 1 o en la Fórmula 2. Es un gran problema, y por eso no hay mujeres en esos campeonatos. Eso no pasa en la Fórmula E, karting o GT. Creo que las mujeres son capaces de dar buenos resultados en todas esas series”, declaró Jorda a ESPN tras una exhibición de dio en un Fórmula E el pasado fin de semana en Ciudad de México.

“Es un auto menos físico que en la Fórmula Uno debido a la carga aerodinámica y también gracias a la dirección asistida. Así que es más seguro”.

Los comentarios de Jordá llegaron a oídos de la colombiana Tatiana Calderón, que recién fue ascendida de piloto de desarrollo a piloto de pruebas en la escudería Alfa Romeo Sauber de la F1. Indagada sobre la controversia generada por su colega, dice el portal Car and Driver que la bogotana trató de ser diplomática, aunque firme en su postura según la cual hombres y mujeres pueden competir por igual en cualquier categoría.

“Nunca me he subido en un coche de Fórmula E como para saber si es más fácil o no. Yo no he sentido que haya una barrera física. Obviamente somos distintos, tenemos menos fuerza y menos masa muscular, pero yo lo he suplido con entrenamiento y no creo que sea un tema físico”, declaró.

Calderón recordó el caso de Susie Wolff, la última mujer hasta hoy en tomar el volante en un F1, de quien dice que nunca se notó alguna diferencia física respecto a los hombres durante la conducción, y lamentó que nunca le hubieran dado la oportunidad de competir pese a que estaba preparada.

De igual forma, las declaraciones de Jordá fueron lamentadas por personalidades del automovilismo. Por ejemplo, el excampeón mundial Jenson Button le dijo a la corredora través de Twitter: “no estás ayudando a las mujeres pilotos con ese comentario”. Le puso como ejemplo a la recordada Danika Patrick, de quien dijo “ella me patea el trasero en el gimnasio y es probablemente tan fuerte como cualquier piloto de F1 actual”

El español Daniel Juncadella, ex F1 con Force India, también mostró su desacuerdo con su compatriota, mientras también que exaltaba el trabajo de la piloto colombiana:

Pensar que hay unas mujeres como @TataCalde que están partiéndose los morros a base de talento, esfuerzo, constancia, etc. y ver que otras se dedican a vender humo me entristece. Y a los que tenemos datos nos toman por idiotas. Y no sigo. — Dani Juncadella (@dani_juncadella) March 5, 2018

Por su parte, Leena Glade, 3 veces ganadora en Le Mans y actualmente ingeniera en la IndyCar, rechazó de igual forma lo dicho por Jordá, juzgándola por decirles a las mujeres que no podían aspirar a la mejor categoría sino que tendrían que encontrar vías de escape. A su vez, como reseña la web MotorSport, negó públicamente que la ibérica fuera la representante de las pilotos en la Comisión Femenina de la FIA, al mismo tiempo que le entregó ese rótulo a Tatiana Calderón.