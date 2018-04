El comunicador, quien emitió ‘El Pulso’ desde la capital del Valle, señaló que son 3 los nombres que ha escuchado, los cuales tampoco reveló en la medida que dijo necesitar pruebas para darlos a conocer.

El primero es un empresario que compró un espacio deportivo, sin ser periodista, desde el cual estaría haciendo transacciones con futbolistas.

“Cuando dicen que es un periodista, yo tengo que decir que no. Que es un empresario que compró un espacio deportivo y que está haciendo negocios desde allí”, aclaró Villegas en Caracol Radio.

El segundo sospechoso, dice, es “una persona que hace negocios con el América (alquiler de apartamentos para jugadores), que sí está en los medios de comunicación”, mientras que el tercero es el que “está señalando la gente”, sin aclarar de quién se trata.

Carmelo Valencia aseguró en el ‘Carrusel’ que ese supuesto periodista no solo acordó su llegada al América, sino también su salario. No obstante, está siendo fuertemente criticado por haber desatado una ‘cacería de brujas’ al no atreverse a señalar puntualmente a la persona.

Para Iván Mejía, la situación es grave en la medida en que “los periodistas no estamos para contratar jugadores”, dijo en ‘El Pulso del Fútbol’.