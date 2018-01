Simone Biles revela que es “sobreviviente” de abuso sexual por parte de médico encarcelado

En su revelación, Biles aseguró que ya no siente miedo de contar su historia. “Por favor, créanme cuando digo que fue mucho más difícil pronunciar estas palabras en voz alta, que ahora ponerlas en papel”, suplicó la deportista.

La 4 veces campeona olímpica admite que no era normal recibir un tipo de tratamiento “especial”, como dice que Nassar se refería horripilantemente a lo que él le hacía, sin necesidad de entrar en detalles:

“Este comportamiento es completamente inaceptable, repugnante y abusivo, especialmente viniendo de alguien en quien se me dijo que confiara”

Biles asegura que tras reflexionar llegó a la conclusión que no debería cargar con la culpa que deberían tener el médico y la federación estadounidense de gimnasia, entre otros.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, resalta la dificultad de tener revivir estas experiencias, pensando en su sueño de competir en Tokio 2020: “tendré que volver continuamente al mismo lugar de entrenamiento donde fui abusada”, asegura.

“Sé que esta horrible experiencia no me define; soy mucho más que esto; soy única, inteligente, talentosa, motivada y apasionada. Me he prometido a mí misma que mi historia será mucho más grande que esto”, indicó Simone, que de igual forma hizo un llamado a quienes les corresponda:

“Necesitamos saber por qué se permitió esto por tanto tiempo y a muchas de nosotras. Necesitamos estar seguras de que estoy nunca pasará de nuevo”

Aquí la confesión de la gimnasta en su idioma original:

Biles, quien pidió respeto a su privacidad tras esta declaración, es la más reciente estrella de la gimnasia que denuncia abusos por parte de Larry Nassar. Ya lo habían hecho Mckayla Maroney, Aly Raisman y Gabby Douglas, recuerda TMZ, medio que señala que habrían más de 100 víctimas en la lista de Nassar.

El médico, condenado a 60 años de prisión por pornografía infantil, ya se declaró culpable por 7 cargos de conducta sexual criminal. La etapa de sentencia comienza este martes.