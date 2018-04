Así lo determinó el sorteo que se cumplió a mediodía de este jueves, transmitido por Win Sports.

De igual forma, se estableció que la dupla de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal disputará el punto de dobles a primera hora del sábado contra el número uno del mundo Marcelo Melo y Marcelo Demoliner.

Giraldo reaparecerá para medirse a Clezar en el siguiente turno, mientras que las raquetas principales, Galán y Monteiro, serán las encargadas de cerrar la confrontación en caso de requerirse el quinto partido.

