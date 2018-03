El bochornoso percance del capitán del onceno blanco lo confirmó el mismo Zidane durante la rueda de prensa que siguió al partido contra el Eibar.

“Yo creo que se ha cagado un poco, fue al baño un minuto y ha vuelto”, aseguró el entrenador del equipo “merengue” al periodista de la cadena Ser.

Esto sucedió en el minuto 73 del partido y el defensor volvió 5 minutos después, antes de que Cristiano anotara el gol de la victoria para los locales. “La situación generó el murmullo de la grada en Ipurua, testigo de la ‘fuga’ de un Ramos que sin motivo aparente dejaba a su equipo con 10, aprovechando que un jugador del Éibar estaba tendido en el césped en el área del Madrid”, según Marca.

El jugador, jocosamente, se refirió al incidente como un “típico apretón” a través de su cuenta de Twitter.

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 10, 2018