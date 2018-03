Durante la séptima etapa, disputada entre Nice y Valdeblore La Colmiane, el ciclista colombiano Sergio Luis Henao logró terminar séptimo, a 46 segundos del ganador de la etapa y nuevo líder, Simon Yates.

Henao se mantuvo octavo en la clasificación general, a 57 segundos del nuevo líder.

