Pérez, quien viene de superar una lesión de ligamentos y no ha podido ganarse un lugar en la formación titular, expresó en el canal argentino Fox Sports que come adecuadamente y que si no rinde, no tiene que ver con la no ingesta de alimentos derivados de los animales.

“No le digo a nadie que comer y yo como lo que me apetece. Si me lesionaba siendo vegano decían que era por eso. Y si lastimosamente no estoy en buen nivel, no hay que hablar de mi alimentación”, indicó.

Además, agregó que consume refuerzos vitamínicos: “Tomo vitaminas B12, unas diarias y otras una vez por semana; también proteínas cuando voy al gimnasio. Como mucha pasta, cereales y semillas”.

“En mis exámenes salió todo perfecto… Lo que hago es a conciencia y con profesionales, los médicos me han apoyado y en el club me dan un menú muy bueno”, concluyó.

