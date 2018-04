Sebastián Henao será el único ‘escarabajo’ en la nómina del equipo Sky para el Tour de los Alpes, certamen que se llevará a cabo entre el lunes 16 y el viernes 20 de abril de 2018.

La plantilla, encabezada por Christopher Froome, también cuanta con el español David de la Cruz, los italianos Diego Rosa y Salvatores Puccio, el irlandés Philip Deignan y el francés Kenny Elisonde.

El artículo continúa abajo

Esta competencia termina 2 semanas antes del Giro de Italia, certamen en el que Froome, cuyo caso por posible dopaje en la Vuelta a España no se ha resuelto, confirmó su intervención junto al también colombiano Sergio Luis Henao, primo de Sebastián y segundo en la línea de mando del Sky.

We're excited to head back to the Tour of the Alps next week in search of a fourth consecutive victory. Meet our lineup #TotA:@iamdlax @PhilipDeignan @KennyElissonde @chrisfroome @5_henao @SalvatorePuccio @diegoro_89 pic.twitter.com/X5gCZOtbNG

— Team Sky (@TeamSky) April 12, 2018