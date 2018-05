Santiago Arias indicó en Blu Radio que le gustaría dejar la liga holandesa y también explicó la causa por la que no fue a Inglaterra cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

“Algunos equipos de la Liga Premier estuvieron interesados en mí en la temporada que ya pasó, pero las cosas no se dieron”, indicó inicialmente.

“Para mí en ese momento era más importante jugar y tener algo seguro que ir a una liga que es más competitiva, más difícil y en la que de pronto me iba a costar adaptarme. Por eso al final decidí quedarme en el PSV y las cosas salieron muy bien para mí”, agregó.

Sin embargo, dejó claro que ahora sí le gustaría cambiar de club: “Esperemos que esta sea mi última temporada en Holanda, aunque acá estoy feliz, he conseguido muchas cosas; lo más importante es que estoy jugando y tengo ritmo de competencia. Pero es una etapa que espero se acabe y acabe bastante bien”.

No obstante, no se quiso referir a las propuestas que tiene: “Hay que buscar una mejor liga y un mejor equipo para seguir avanzando en mi carrera, aún no hay nada fijo, mis empresarios están en eso, pero tengo un año más de contrato con el PSV, solo debo esperar qué viene”.

Además, expresó no sentirse aún con cupo asegurado en la nómina de la Selección Colombia que irá a la Copa del Mundo de Rusia 2018: “Todavía no sé si soy fijo, pero siempre trabajo para estar en el Mundial”.