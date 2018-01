Santa Fe venció al Cali en el regreso de Gerardo Pelusso a El Campín

Las anotaciones del ‘Expreso Rojo’ fueron obra de Ánderson Plata (34′) y de Wilson Morelo (41′), mientras que Nicolás Benedetti se encargó de hacer el único tanto del conjunto ‘azucarero’ (21′).

El compromiso también sirvió para que el uruguayo Gerardo Pelusso, DT del Cali, se reencontrara con sus antiguos dirigidos de Santa Fe, elenco con el que ganó la Copa Sudamericana en 2015.

De esta manera, santafereños y americanos se ubican en el liderato con 3 puntos, por ninguno de ‘embajadores’ y caleños.

El cuadrangular se seguirá desarrollando en el estadio El Campín de Bogotá con la siguiente programación:

Lunes 22 de enero: Millonarios vs. Santa Fe (7:00 p.m.)

Martes 23 de enero: América vs. Cali (7:00 p.m.)

Jueves 25 de enero: Millonarios vs. Cali (7:00 p.m.)

Viernes 26 de enero: Santa Fe vs. América (7:00 p.m.)

Domingo 28 de enero: Final entre los equipos con mayor puntaje (5:00 p.m.)

En video, el remate al palo de Rubén Betancur, uruguayo que poco hace el tercer tanto para Santa Fe:

¡PALAZO! #TorneoFOXSportsCol | Bentancourt por poco anota su primer gol con Santa Fe. ¡El balón se estrelló en el larguero! pic.twitter.com/Cih8jq4C8K — FOX Sports Radio CO (@FSRadioCO) 20 de enero de 2018