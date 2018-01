Ryan Giggs, ícono del Manchester United, es el nuevo técnico de Gales

“Nuestros próximos desafíos son la Liga de Naciones [nueva competición de la Uefa] y la clasificación para la Eurocopa de 2020. Me entusiasma, estoy impaciente por empezar a trabajar para estos partidos cruciales”, añadió el estratega.

Giggs sustituye así a Chris Coleman, quien llevó a Gales a las semifinales de la Eurocopa de 2016, pero entrenador que no logró clasificar al combinado británico al Mundial de Rusia 2018.

Giggs, 64 veces internacional con Gales entre 1991 y 2007, fue asistente del holandés Louis Van Gaal en el Manchester United de Inglaterra durante 2 temporadas, antes de la llegada al club, en 2016, del portugués José Mourinho.

Con el United, Giggs jugó un total de 963 partidos.

