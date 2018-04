Russo hizo la afirmación en entrevista concedida a Caracol Radio, medio que lo contactó en Argentina, donde viene siendo atendido y lugar desde el cual indicó cuando se reincorporará al conjunto ‘embajador’.

“Me faltan unos estudios de rutina que no me alteran, pero que los médicos quieren que me los haga. Entre el martes 10 y miércoles 11 de abril termino y partiré para Bogotá”, explicó.