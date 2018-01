Cardona y Barrios, tendencia en Argentina por supuesta fiesta con mujeres, trago y navajas

Damián Rojo, editor de espectáculos de Clarín, fue uno de los primeros en difundir detalles de la supuesta fiesta. Sin mencionar explícitamente los nombres de Edwin Cardona y Wílmar Barrios, contó que se trata de un incidente encabezado por jugadores extranjeros que militan en un club grande de Argentina.

El comunicador aseguró que existen fotos y videos de lo sucedido y se refiere a la posibilidad de una denuncia policial por parte de las mujeres:

Me escriben muchos colegas x más data de los 2 jugadores del mismo país, q no son argentinos y juegan en un equipo grande, q protagonizaron una fiestita con alcohol, chicas y cuchillos! Sumo un dato: juegan la Libertadores (o sea no son de San Lorenzo) #FutbolistasFiesteros

— Damian Rojo (@Rojodamian) January 16, 2018