Sofía Gómez la ‘rompe’ con inteligente respuesta a crítica por tamaño de sus senos

“Quiero una novia como la pelada de la apnea”, escribió el usuario de Twitter que se identifica como @Valderrama_.

Un seguidor suyo le respondió con el desatinado comentario sobre el cuerpo de la deportista, revelación del 2017 por su doble récord mundial de inmersión con bialetas.

Entonces, la propia Sofía Gómez apareció en escena y sacó de la manga la genial respuesta que consiguió más de 200 retuits y de 1.700 ‘me gusta’.

La deportista dijo a Pulzo que no sintió ofendida por el comentario del tuitero y contó que no ser voluptuosa en un país donde esto es el estereotipo de belleza, es algo con lo que ha convivido desde niña. Así mismo explicó que no tener los senos grandes sí es una ventaja deportiva porque puede ‘romper el agua’ más fácil a la hora de sumergirse y es menos grasa corporal.

Sus seguidores masculinos aplaudieron la respuesta en Twitter de Sofía argumentando que una mujer es muchísimos más que el tamaño de sus senos; mientras tanto, algunas mujeres se sintieron identificadas con la crítica y publicaron fotografías de ellas mismas.

Yo tampoco tengo tetas y soy feliz! pic.twitter.com/nKt1TLTVyA — Flaca Trujillo (@flacatrujillo) 27 de diciembre de 2017

Yo tampoco y también soy feliz! ✊🏼 pic.twitter.com/IjyLovjgZJ — Benazir (@BennaFelfle) 27 de diciembre de 2017

Por respuestas así y tu talento te admiramos. Mucho más sexy esto que 2 sucesos aleatorios de anatomía.¡Feliz 2018! — Adriana Cooper (@adrihcooper) 27 de diciembre de 2017

Bonita,sin tetas , con ventaja hidrodinámica e inteligente!!! Asi cualquiera quiere una!!! Un super bizcocho!!!! — Julian Pineda (@JulianPineda_R) 27 de diciembre de 2017

Por su parte, @Rockardo71, aseguró en su Twitter que el comentario de “bonita y sin tetas” no iba dirigido a Sofía Gómez; sin embargo, reconoce que la respuesta de la deportista estuvo genial.