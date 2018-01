Reinaldo Rueda sería oficializado esta semana como técnico de la selección chilena

La semana pasada las negociaciones se frenaron porque no había consenso en el tema económico pues Rueda rechazó los 2 millones de dólares por temporada que le ofrecieron, menos que los 3 millones que devenga en Flamengo de Brasil. Sin embargo, en las últimas horas ambas partes lograron pactar la nueva cifra, según La Tercera, de Chile.

El diario agrega que la ANFP cancelará la cláusula de salida que Rueda tiene en Flamengo que asciende a 325.000 dólares, y solo resta afinar la estructura del cuerpo técnico que lo acompañará.

“Su vínculo, en un principio, lo unirá con la selección hasta el mundial de Qatar 2022. En caso de lograr la clasificación a la máxima cita, su contrato se renovará automáticamente para que comande el equipo en aquel evento deportivo. […] También se le exigirá que ‘la Roja’ vaya a defender el título en la Copa América que se disputará en Brasil (2019)”, indicó el medio.

El artículo continúa abajo

Otro de los retos de Rueda al frente de ‘la Roja’ será la disciplina, pues en Chile están cansados de los problemas extradeportivos que han rodeado al equipo. Cabe recordar que luego de la eliminación de la selección para el mundial de Rusia, el plantel fue acusado de no clasificar por hacer fiestas constantemente y “por borrachos”, lo que además causó problemas entre los jugadores.

Entre tanto, en el club brasilero no están contentos con estas negociaciones y, pese a que el acuerdo no se ha firmado, ya buscan quién dirija en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Por eso, “en el ‘Fla’ ya circulan nombres de posibles reemplazantes: su compatriota Jorge Luis Pinto y el brasileño Paulo César Carpegiani”, señaló AS.