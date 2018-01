Volvió Germán Ezequiel Cano al DIM, con la meta a corto plazo de por fin ser campeón

Cano protagonizó en el aeropuerto a su llegada a Colombia, en la madrugada de este viernes, un emotivo recibimiento que le hizo la afición. El jugador salió por el techo del vehículo en el que iba y besó la camiseta del rojo antioqueño, mientras los hinchas lo aclamaban:

“No me lo esperaba. Es una sensación muy linda la que me expresa la gente de Medellín y la verdad que no sé cómo pagarles. Les puedo decir gracias, pero no me alcanza. Me emociona porque siento el cariño de verdad de ellos”, expresó al respecto el jugador en la rueda de prensa que transmitió Win Sports.

El delantero agradeció especialmente la gestión de la empresa W Play, nuevo patrocinador del DIM, que tuvo mucho que ver en su fichaje. De otra parte reconoce que si bien es querido por la hinchada que lo esperó por largo tiempo, a él le falta algo más:

“Sé que por ahí he dejado una huella, pero creo que es importante ganar títulos”

Para ello, Cano considera que el DIM “se reforzó bastante bien, con grandes jugadores de nombres importantes”, y con los cuales piensa que el rojo de Antioquia puede pelear la Liga Águila.

El artículo continúa abajo

De su lado, el delantero dice que llega “mucho más maduro” y con un aprendizaje a cuestas “sobre todo en la parte sentimental, en la familia”, lo cual dice que le ha servido para crecer como jugador y como personal.

Cano, que sumó 54 goles en 94 partidos en su primera etapa con el ‘Poderoso’, es uno de los 7 refuerzos que hasta ahora ha confirmado el equipos. Los otros son: Andrés Mosquera (Pasto), Jesús Murillo (Patriotas), Elvis Mosquera (Envigado), Andrés Ricaurte (Huila), Rodin Quiñones (Nacional) y Mauricio Gómez (Patriotas).

Esta fue la rueda de prensa completa de presentación: