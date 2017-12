Djokovic volvía este viernes a la competencia, pero aplazó su regreso

Los organizadores decidieron recurrir al británico Andy Murray como solución de emergencia para cubrir el hueco dejado por el jugador de Belgrado.

La decisión de ser declarado baja para el torneo emiratí “podría tener una influencia en el inicio de la temporada y el programa de participación en los torneos”. En un comunicado, Djokovic señala que “se tomará una decisión en los próximos días”.

Planean por lo tanto serias dudas sobre la presencia de Djokovic en el torneo de Doha la próxima semana e incluso en el Abierto de Australia, el primer grande del año, que se disputa del 15 al 28 de enero en Melbourne.

“Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos”