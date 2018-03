El joven pedalista del Sky reconoció a los medios la dificultad que significaba intentar ganarle a un corredor tan fuerte como el español, por lo que se declara contento con el resultado alcanzado este jueves

“No podría estar triste por quedar segundo detrás de Valverde y adelante de Nairo… Estoy contento, me he sentido muy bien, el equipo me ha dado la confianza, que es algo muy importante”