En entrevista con el diario Olé, Pérez confesó que tomó la decisión de volverse vegetariano por razones filosóficas, no por motivos nutricionales.

“Para mí el mundo es de todos los seres vivos. A eso se debe mi decisión y el respeto que tengo hacia los animales. Yo no me meto con la de los demás, pero tampoco permito que el resto se meta con mi filosofía”, aseguró el colombiano ante ese medio de comunicación.

La esposa de Sebastián Pérez también motivó en cierto punto el cambio tan importante que asumió el futbolista. “Bueno, a mi esposa le gusta mucho ese tipo de alimentación y forma de vida”, agregó.

Pérez no encontró oposición dentro de Boca Juniors a su cambio nutricional. “En el club me han apoyado. Saben que es una cuestión personal, que todos tenemos nuestros gustos y hasta hoy me he sentido muy bien”.

Seguramente el volante colombiano no hará las veces de comensal en los típicos asados que realizan los equipos argentinos. Sin embargo, anticipó que se las arreglará comiendo vegetales, papas o arroz.