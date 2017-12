Dios castigó la lengua de Ómar Pérez, dijo Ramiro Sánchez, arquero de Millonarios

Sánchez, portero suplente del cuadro azul y exjugador de Santa Fe, contó la historia que vivió con el volante argentino del conjunto ‘cardenal’ en el entretiempo del encuentro de vuelta de la final, choque que le terminó dando a la estrella a la escuadra ‘embajadora’.

En declaraciones a Antena 2, el arquero relató lo sucedido:

“Saliendo [del primer tiempo] Ómar me dijo: te fuiste de acá y hoy somos campeones. Eso me quedó en la cabeza grabado… luego pensé y dije que mi Dios le iba a castigar la boca”, apuntó.

Y añadió que estuvo en desacuerdo con este acto de Pérez: “Somos amigos pero no puede haber soberbia. Es un partido que da un título… pienso que se equivocó al decirme eso, independientemente si lo dijo de joda o lo hizo serio”.

Por otra parte, agregó que es amigo de todos los jugadores de Santa Fe, con los cuales lleva una buena relación.

“Todavía vivo en el mismo barrio donde queda la sede, me los encuentro en el restaurante, almorzamos juntos… Si Julio [Agustín] me dice que necesita algo de Millonarios, yo se lo paso ahí mismo. Pero los partidos son aparte y esta semana no quise saludar a Julio y cuando lo vi me regañó”.

Finalmente, le envió un mensaje a la afición: “Un saludo a los hinchas, que disfruten en paz y que no nos pongamos a pelear por ‘huevonadas’.

A continuación, las declaraciones de Sánchez refiriéndose a Ómar Pérez a partir del minuto 2:34: