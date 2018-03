El volante argentino no viajó con el plantel porque Ciro, su tercer hijo, nació en las últimas horas en Barcelona.

El club solo había anunciado que el jugador no estaría presente por motivos personales, e informó del cambio en la lista de convocados, pero no es seguro que vaya a tener minutos en el campo.

[ÚLTIMA HORA] Cambio en la convocatoria. Messi es baja por motivos personales y entra en su lugar Yerry Mina — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2018

Como Mina no había sido convocado, esta nota inicialmente resaltaba que había sido descartado por Valverde y reseñó los juegos de los que se ha quedado por fuera.

Luego de haber sido titular y hasta anotar un gol entre semana durante el partido que le dio la Supercopa de Cataluña al club culé, el defensa colombiano sumó su quinto juego en el que no fue tenido en cuenta por Ernesto Valverde desde el principio, ni para ser suplente .

Para el encuentro de Liga de este sábado (2:45 p.m) en condición de visitante frente a Málaga, el DT había citado como defensores centrales a Gerard Piqué, Samuel Umtiti y el primer recambio Thomas Vermaelen:

Mina se ha perdido por decisión técnica los partidos ante Chelsea (por Champions League), Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid. Apenas volvió a disputar 90 minutos el pasado miércoles en la final catalana frente al Espanyol.

Medios como Mundo Deportivo destacan la baja, una vez más, de Yerry en la convocatoria.

“El profe me ha venido hablando, me ha dicho que esté tranquilo y estoy trabajando para cuando me toque la oportunidad”, había dicho el nacido en Guachené después de su actuación a mitad de semana.