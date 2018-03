“Vaya, vaya. Como está la inseguridad para los ciclistas en general en el territorio nacional por personas no gratas amigas de lo ajeno. Lo material se recupera, pero la vida no. Mañana puede ser cualquiera de nosotros y solo podemos confiar en que nuestra ley nos proteja”, escribió Anacona en su cuenta de Twitter al enterarse de la noticia.

😡 vaya vaya como está la inseguridad para los ciclistas en general en el territorio nacional por personas no gratas amigas de lo ajeno. Lo material se recupera pero la vida no, mañana puede ser cualquiera de nosotros y solo podemos confiar en que nuestra ley nos proteja 🙄 https://t.co/eYk0qJP39b — Winner Anacona (@wian88) March 18, 2018

Acto seguido, el compañero de Nairo Quintana en el equipo Movistar compartió el relato que hizo la hija de Sevilla a través de Instagram, donde resaltó que “el ciclismo es felicidad, vida”, y en el que también protestó la reacción del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa por únicamente lamentar lo ocurrido.

“Le agradezco por lamentarlo, pero no considero que esa sea la solución adecuada. La solución no son condenas (que no se van a cumplir) después del atraco. Después del atraco ya el daño está hecho, ya esa persona fue perjudicada, la solución puede partir de la idea de brindar seguridad”, escribió Luna Sevilla.

Winner se mostró de acuerdo con dicho punto de vista: “Así es, la solución no es lamentarse por Twitter sino dar soluciones a un problema serio que es muy repetitivo”, subrayó.

Otros personajes del ciclismo nacional también se han expresado sobre lo ocurrido:

Siento mucho que la violencia llegue a los ciclistas impunemente. Lo más importante es la salud y el bienestar de @oscarsevilla76

No se vale 😡 — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) March 18, 2018

Además de robarlo lo lesionan, 😡😡Fuerza chaval @oscarsevilla76 — chala (@robinsochalapud) March 18, 2018