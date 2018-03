Sábado 31 de marzo

• Liga de Italia: Chievo vs. Sampdoria

Con: Duván Zapata en Sampdoria

Canal: FOX

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de Italia: Sassuolo vs. Nápoles

Canal: ESPN 3

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. B. Dortmund

Con: James Rodríguez en el Bayern

Canal: ESPN

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de España: Las Palmas vs. Real Madrid

Canal: ESPN 2

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Inglaterra: Everton vs. Man. City

Canal: Directv 613

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de España: Sevilla vs. Barcelona

Con: Luis Muriel en Sevilla y Yerry Mina en Barcelona

Canal: Directv 610

Hora: 1:30 p.m.

• Liga de Italia: Juventus vs. Milan

Con: Cristian Zapata en el Milan

Canal: FOX 2

Hora: 1:30 p.m.

• Final de la Copa de la Liga de Francia: PSG vs. Mónaco

Con: Falcao García en el Mónaco

Canal: ESPN 2

Hora: 2:05 p.m.

• Liga Águila: Águilas vs. Tolima

Canal: WIN

Hora: 3:15 p.m.

• Liga Águila: Junior vs. Leones

Canal: WIN

Hora: 5:30 p.m.

• Liga Águila: Huila vs. América

Canal: RCN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Cali vs. Santa Fe

Canal: WIN

Hora: 7:45 p.m.

Domingo 1 de abril

• Liga de España: Espanyol vs. Alavés

Con: Carlos Sánchez en el Espanyol

Canal: ESPN 2

Hora: 5:00 a.m.

• Ciclismo: Tour de Flandes

Canal: ESPN 2

Hora: 7:00 a.m.

• Liga de España: Leganés vs. Valencia

Con: Jeison Murillo en el Valencia

Canal: Directv 610

Hora: 9:15 a.m.

• Liga de España: Málaga vs. Villarreal

Con: Carlos Bacca y Róger Martínez en el Villarreal

Canal: Directv 610

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Stoke

Con: David Ospina en el Arsenal

Canal: Directv 613

Hora: 7:30 a.m.

• Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Tottenham

Con: Dávinson Sánchez en el Tottenham

Canal: ESPN

Hora: 10:00 a.m.

• Tenis: Final Masters 1.000 de Miami

Canal: ESPN

Hora: 12:00 p.m.

• Liga Águila: Pasto vs. Jaguares

Canal: WIN

Hora: 2:00 p.m.

• Liga de Argentina: Boca Juniors vs. Talleres

Con: Frank Fabra y Wilmar Barrios en Boca

Canal: FOX 2

Hora: 3:45 p.m.

• Liga Águila: Once Caldas vs. Equidad

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

• Liga Águila: Millonarios vs. Bucaramanga

Canal: RCN

Hora: 5:15 p.m.

• Liga Águila: Medellín vs. Patriotas

Canal: WIN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Chicó vs. Nacional

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.