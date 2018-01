Programación por TV para el fin de semana: Ciclismo, Dakar, Boca-River y más fútbol

Sábado 20 de enero

• Rally Dakar: Última jornada

Canal: FOX Sports

Hora: 9:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Crystal Palace

Con: David Ospina en el Arsenal

Canal: ESPN

Hora: 10:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: Burnley vs. Manchester United

Canal: Directv 613

Hora: 10:00 a.m.

• Liga de España: Atl. Madrid vs. Girona

Con: Johan Mojica y Bernardo Espinoza en el Girona

Canal: ESPN 2

Hora: 10:15 a.m.

• Liga de España: Villarreal vs. Levante

Con: Róger Martínez y Carlos Bacca en el Villarreal

Canal: Directv 610

Hora: 12:30 p.m.

• Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Newcastle

Canal: ESPN 2

Hora: 12:30 p.m.

• Torneo FOX: Santa Fe vs. Cali

Canal: FOX Sports

Hora: 5:00 p.m.

• Tour Down Under de Australia: Última etapa

Con: Egan Berna y Jhonatan Restrepo

Canal: ESPN 3

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 21 de enero

• Liga de España: Alavés vs. Leganés

Con: Daniel Torres en el Alavés

Canal: ESPN 2

Hora: 6:00 a.m.

• Liga de Italia: Sampdoria vs. Fiorentina

Con: Duván Zapata en Fiorentina y Carlos Sánchez en Fiorentina

Canal: ESPN

Hora: 9:00 a.m.

• Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Con: James Rodríguez en el Bayern Múnich

Canal: FOX Sports

Hora: 9:30 a.m.

• Liga de España: Real Madrid vs. Deportivo de La Coruña

Canal: ESPN 2

Hora: 10:15 a.m.

• Liga de Inglaterra: Southampton vs. Tottenham

Con: Dávinson Sánchez en el Tottenham

Canal: ESPN

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de Francia: Mónaco vs. Metz

Con: Falcao García en el Mónaco

Canal: Directv 612

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de Italia: Cagliari vs. Milan

Con: Cristian Zapata en el Milan

Canal: ESPN 3

Hora: 12:00 p.m.

• Liga de Italia: Betis vs. Barcelona

Con: Juan José Narváez en el Betis

Canal: Directv 610

Hora: 2:45 p.m.

• Liga de Italia: Inter vs. Roma

Canal: FOX Sports

Hora: 2:45 p.m.

• Amistoso en Argentina: Boca Juniors vs. River Plate

Con: Sebastián Pérez en Boca Juniors y Rafael Santos Borré en River Plate

Canal: FOX Sports

Hora: 8:00 p.m.