Sábado 3 de marzo

• Ciclismo: Strade Bianche (Italia)

Con: Carlos Betancur, Fernando Gaviria y Jhonatan Restrepo

Canal: ESPN

Hora: 8:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: Tottenham vs. Huddersfield

Con: Dávinson Sánchez en Tottenham

Canal: Directv 613

Hora: 10:00 a.m.

• Liga de España: Sevilla vs. Ath. Bilbao

Con: Luis Fernando Muriel en el Sevilla

Canal: ESPN 2

Hora: 10:15 a.m.

• Liga de Francia: Troyes vs. PSG

Canal: ESPN

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de Italia: Lazio vs. Juventus

Canal: FOX 2

Hora: 12:00 p.m.

• Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Newcastle

Canal: ESPN 2

Hora: 12:30 p.m.

• Liga Águila: Envigado vs. Leones

Canal: WIN

Hora: 2:00 p.m.

• Liga de España: Real Madrid vs. Getafe

Canal: Directv 610

Hora: 2:45 p.m.

• Liga de Italia: Nápoles vs. Roma

Canal: FOX

Hora: 2:45 p.m.

• Liga Águila: Jaguares vs. Patriotas

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

• Liga Águila: A. Petrolera vs. Nacional

Canal: RCN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Huila vs. Equidad

Canal: WIN

Hora: 6:00 p.m.

• Liga Águila: Cali vs. Águila

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.

• Artes marciales mixtas: UFC 222

Canal: FOX

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 4 de marzo

• Liga de Italia: Genoa vs. Cagliari

Con: Damir Céter en el Cagliari

Canal: FOX

Hora: 6:00 a.m.

• Liga de España: Levante vs. Español

Con: Jéfferson Lerma en el Levante y Carlos Sánchez en el Espanyol

Canal: ESPN 3

Hora: 6:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: Brighton vs. Arsenal

Con: José Izquierdo en el Brighton y David Ospina en el Arsenal

Canal: Directv 613

Hora: 8:30 a.m.

• Liga de España: Barcelona vs. Atl. Madrid

Con: Yerry Mina en el Barcelona

Canal: ESPN 2

Hora: 10:15 a.m.

• Liga de Inglaterra: Man. City vs. Chelsea

Canal: Directv 613

Hora: 11:00 a.m.

• Liga de Alemania: Friburgo vs. Bayern Múnich

Canal: FOX

Hora: 12:00 p.m.

• Liga de España: R. Sociedad vs. Alavés

Con: Daniel Torres en el Alavés

Canal: ESPN 3

Hora: 12:30 p.m.

• Liga de España: Valencia vs. Betis

Con: Jeison Murillo en el Valencia

Canal: Directv 610

Hora: 2:45 p.m.

• Liga de Italia: Milan vs. Inter

Con: Cristian Zapata en el Milan

Canal: ESPN 2

Hora: 2:45 p.m.

• Liga Águila: Millonarios vs. América

Canal: WIN

Hora: 3:15 p.m.

• Liga Águila: Medellín vs. Junior

Canal: RCN

Hora: 5:15 p.m.

• Liga Águila: Pasto vs. Tolima

Canal: WIN

Hora: 5:30 p.m.

• Liga Águila: Bucaramanga vs. Santa Fe

Canal: WIN

Hora: 7:30 p.m.