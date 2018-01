Los 2 o 3 jugadores que llegarían a Nacional, según su presidente

Los anuncios del dirigente, entregados a Munera Eastman Radio y destacados por la cuenta de Twitter de Blog Verdolaga, tuvieron como idea central el hecho de que “2 o 3 jugadores más van a integrar el plantel”.

Las negociaciones por a Jonathan Copete y Vladimir Hernández, ambos del Santos de Brasil, “van muy bien”, apuntó.

Además, no descartó la vinculación de Giovanni Moreno: “No quiero mencionar mucho hasta que él logre solucionar sus inquietudes que tiene con su club. No quiero adelantar nada, no quiero dañar nada de lo que pueda pasar”.

Acerca de la incorporación de Camilo Zúñiga explico: “Va muy bien. Él se está recuperando en la sede, está en un 90%, está muy motivado. Estamos esperando un paz y salvo de Watford, rápidamente se va a efectuar. El profe lo ve como una figura importante en el camerino”.

Sobre la continuidad de Dayro Moreno, quien ya firmó su renovación, añadió: “Viajará con Palacios y conmigo a Florida, Estados Unidos, donde está concentrado el equipo”.

Por otra parte, señaló que Macnelly Torres permanecerá en el conjunto antioqueño: “Nunca recibimos una comunicación oficial en el club, entonces Macnelly sigue con nosotros. Sé de su deseo de buscar nuevos aires como han pensado otros jugadores, pero bienvenido si se queda con nosotros”.

Finamente, de los recién llegados Helibelton Palacios y Diego Braghieri dijo: “Son unos excelentes jugadores, estamos muy satisfechos de tenerlos acá”.

Mientras que del guardameta Fernando Monetti, procedente de Lanús de Argentina, Blog Verdolaga aclaró que Nacional adquirió el 80 % de sus derechos.

