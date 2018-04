En declaraciones entregadas al programa ‘El alargue’, espacio de Caracol Radio, Gómez habló de todos los ámbitos que actualmente envuelven a su institución.

Aclaró que no tuvo inconvenientes con Millonarios a la hora de contratar al cuerpo técnico encabezado por el portugués Pedro Santos, quien manejaba la categoría sub-17 del cuadro azul. “Hablé con el presidente de Millonarios y él me dijo que eran excelentes muchachos, con el doctor Camacho tengo una excelente relación”, indicó.

De las supuestas deudas al plantel explicó: “A ningún jugador le he incumplido con premios. Para el ascenso les prometí 2.500 millones de pesos y les pagué. El ‘Tecla’ Farías me dijo que había pactado con Oreste Sangiovanni [presidente anterior] 100.000 dólares y honré ese compromiso. Además, a ningún jugador le he rebajado el sueldo”.

Sobre Freddy Rincón, quien habría sugerido que Gómez debería renunciar aseveró: ”Freddy Rincón qué conoce del América, Freddy Rincón ni siquiera va a Cascajal. Él habla porque está resentido, porque no le dimos la dirección técnica del equipo. Al América llega gente y si no les damos trabajo o los sacamos, hablan mal”.

Acerca de sus diferencias con los jugadores durante el torneo FOX, evento de pretemporada señaló: “No creo que para un torneo amistoso haya que pedir premios, que los pidan para quedar campeones o por entrar a las finales, pero no por un torneo amistoso. Cuando uno recibe salario debe dar lo mejor de sí mismo”.

También indicó que el delantero Carmelo Valencia llegó al club gracias a un periodista: “Me llamó un empresario y me lo ofreció muy caro y luego Carmelo habló con un periodista y le dijo que quería jugar en el América, el periodista me consultó si podía darle mi celular para que me contactara y cuando hablé con Carmelo, me pidió 20 millones menos que el empresario. El periodista me hizo fue un favor y no me pidió ninguna comisión, a los periodistas uno los invita a comer o a un frasquito de whisky”.

Finalmente dijo que al América no volverán los tiempos de antes y que no se niega la posibilidad de vender al equipo: “Llegan clientes, pero quiero que al América llegue una empresa grande, una multinacional que tenga dinero para volver al América un equipo grande. Lo que fue el América en los años 90, cuando fuimos los número 2 del mundo, eso no volverá ni siquiera volviendo los señores de antes con sus costalados de dólares porque hoy el fútbol en México, Brasil, Europa y Asia está muy costoso”.

