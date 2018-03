Para el diario Sport, “Mina completó un partido muy serio… No se complicó en ningún momento y por arriba estuvo bastante contundente”, indicó el medio que mencionó también alguna dificultad que tuvo Yerry para salir jugando con el balón en sus pies.

A su vez, respecto al baile luego del cobro del penal, el portal señaló que fue un “buen premio para un jugador que aún le queda mucho para ganarse un sitio en el once titular de Ernesto Valverde”.

“Apenas tuvo trabajo en defensa, ya que los delanteros del Espanyol le exigieron muy poco. Muy comedido, tanto en sus incursiones ofensivas como en la celebración del penalti que marcó en la tanda”, fue por su parte el concepto de Mundo Deportivo en su habitual calificación individual que entrega a los jugadores del Barza tras cada partido.

Ese mismo medio recogió las declaraciones de Mina al término del encuentro, que reflejan su actualidad en el club culé, donde suma 4 partidos sin entrar a la convocatoria del equipo principal:

“El profe me ha venido hablando, me ha dicho que esté tranquilo y estoy trabajando para cuando me toque la oportunidad”