Son los únicos adversarios a los que el equipo colombiano —que superó por fin a Brasil después de 9 confrontaciones— recibiría sí o sí en condición de local, teniendo en cuenta que la última vez que se vieron las caras fue en territorio canadiense.

En ese mismo orden de ideas, en caso de un hipotético cruce con Argentina o con Japón, los ‘cafeteros’ estarían obligados a jugar de visitantes. La última vez que enfrentó a los guachos (2010) lo hizo en Bogotá, mientras que a los nipones los recibió en Pereira en 2015.

El artículo continúa abajo

Respecto a las estrellas que podría enfrentar el equipo de Pablo González de esos 2 países serían Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman por el lado de los argentinos y al eterno Kei Nishikori por parte del conjunto asiático.

Hay otros 5 rivales a los que Colombia nunca ha enfrentado por Copa Davis y contra los cuales se sortearía la localía. Estos son Austria, República Checa, Hungría, Serbia y Suiza.

Los suizos se perfilan como los más difíciles, teniendo en cuenta que ocupan el séptimo lugar en el ranking de naciones de la Copa Davis. No obstante, parece muy complicado que su máxima estrella Roger Federer dispute la serie de repechaje, ya que desde 2015 no compite en el torneo al darle prioridad a su carrera individual, al igual que Stanislas Wawrinka.

En dificultad, seguirían los serbios, que en su más reciente confrontación tuvieron como principal jugador al 90 del mundo Dusan Lajovic. Hay que decir que Novak Djokovic no juega con el equipo de su país desde 2017.

Otra raqueta importante a la que se podría medir Colombia es el actual 7 del mundo Dominic Thiem, quien sí estuvo en la más reciente confrontación en la que Austria derrotó a Rusia.

El sorteo del repechaje del Grupo Mundial (el sexto que disputará el equipo nacional en su historia) se cumplirá este martes 10 de abril en Londres, mientras las series se jugarán del 14 al 16 de septiembre. A continuación, los países en disputa, teniendo en cuenta que los que aparecen a la izquierda en la imagen son los cabezas de serie.

These 16 nations will contest the #DavisCup World Group play-offs on 14-16 September.

The draw for the play-offs takes place in London on Tuesday 10 April at 10am local time (9am GMT) pic.twitter.com/EogaQTNffB

— Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018