El amaño consistió en que durante el sorteo, el 4 de diciembre de 1997 en Marsella, se colocaron de manera expresa las cabezas de serie de 2 grupos.

Fue así como Brasil fue ubicado en el cuadrangular A y Francia en el C, colocación que les permitía, si terminaban al frente de sus llaves, cruzarse únicamente en la final.

“Estábamos en casa y había que disfrutar de las cosas, no nos íbamos a molestar en organizar el Mundial si no podíamos hacer pequeños amaños: ¿Ustedes piensan que los otros no lo hicieron en las otras copas del Mundo?”, explicó Michel Platini en entrevista al programa Stade Bleu.

Una final Francia-Brasil “era el sueño de todo el mundo”, añadió el Platini, actualmente suspendido de toda actividad ligada al fútbol por haber recibido un pago de 1,8 millones de euros sin contrato por parte del suizo Joseph Blatter, antiguo presidente de la Fifa, también suspendido.