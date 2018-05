El jugador de Santa Fe, Yeison Gordillo, escribió en su Instagram la frase “linda victoria” refiriéndose al 1-0 de este domingo sobre los albiazules en El Campín.

Al cabo de esta, y en clara alusión a Millonarios y su sobrenombre las ‘gallinas’, Marbelle, que además de su actividad artística es reconocida por su noviazgo con el volante Sebastián Salazar, escribió:

“Las gallinitas deben estar metiendo los huevitos en hielo”

Una posible hincha ‘embajadora’, ofendida por el comentario, escribió al respecto: “Sé más yo de maternidad de gallinas que la gorda esa de fútbol. Sí, es contigo, Marbelle”.

Pero la ‘reina de la tecnocarrilera’ no se quiso quedar callada y también ofendió a la tuitera. “¿Gorda? A mí se me quita adelgazando. Pero la cara de ñera que tienes tú, ¿cómo te la quitas?

Gorda ? .. amo se quita adelgazando , pero la cara de ñera que tienes tú , cómo te la quitas ? 😅😂😂😂😂 pic.twitter.com/MOTx0VkZcT — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

A partir de este prosiguieron otros trinos ofensivos de supuestos hinchas a los que Marbelle respondió en el mismo tono:

Con 85 ! … salte aquí y reclame una mosca … sapa y fea ! https://t.co/yHbuPPm77p — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

A la misma hora que te parieron ! https://t.co/7tOQKAPsbn — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

Para eso lo tiene a usted ! Grasiento! https://t.co/hsuwKBpdDu — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

La cantante, autodeclarada santafereña de por vida, se excusa en sus respuestas con que “el que está quieto, se deja quieto”. Finalmente, esto les mandó a decir en una serie de trinos a quienes la siguen insultando:

Ay amorcitos ! Muchas gracias ! Me he reído demasiado con todo este mierdero … me han hecho la mañana ! — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

Ahí les dejo mi cuero manada de estúpidos resentidos … coman 💩 y piensen en mi 🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

Me he reído mucho de tooodos los comentarios buenos y malos … hay demasiada gente perversa , por eso no me arrepiento de lo que respondo… — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

Enamorada , estable , feliz , amada , realizada .. a estas alturas de la vida … ya nada me afecta , solo me divierto desahogando lo que siento por la gente que me critica … deseo que en algún momento de la vida puedan sentirse como yo.. FELIZ — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

Por su parte, Sebastián Salazar ha preferido mantenerse al margen de la discusión.