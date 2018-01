Egan Bernal finaliza sexto y como el mejor joven en el Tour Down Under

Bernal quedó a 20 segundos en la clasificación general del corredor sudafricano y del australiano Richie Porte del BMC Racing que ocupó el segundo lugar.

El desempeño del corredor colombiano, que llegó a esta carrera comandando un equipo juvenil del Sky, fue tan sobresaliente que estuvo por encima de pedalistas de mayor trayectoria como Ion Izaguirre (7), Robert Gesink (10) y Doménico Pozzovivo (14).

El Sky felicitó al colombiano en su cuenta de Twitter:

Egan Bernal espera correr esta temporada la Vuelta a España para probar su condición deportiva en una de las grandes carreras del circuito internacional.

La sexta etapa del Santos Tour Under fue ganada en el embalaje final por el ‘gorila’ André Greipel, seguido por Calen Ewan y Peter Sagan.

No contest for the @Bolle_Eyewear Play Of The Day for today … It's @AndreGreipel, the Be Safe Be Seen @MACofSA Stage 6 winner, his 18th at the #TDU. Just incredible 🙌🏻 pic.twitter.com/mkLE6aEh2J

