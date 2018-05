Vélez hizo su exposición en el programa ‘Planeta fútbol’, espacio de la emisora Antena 2, en donde dijo que la mala gestión de los directivos de América, Millonarios y Santa Fe ocasionaron que no avanzarán a los cuartos de final del torneo colombiano.

Sin embargo, hizo énfasis en el papel de César Pastrana como máximo directivo de Independiente Santa Fe, a quien señaló como culpable de la eliminación.

“Pastrana se dedicó a vender jugadores y a no a contratar; al técnico le hizo una nómina corta porque no le permitía que le metiera la mano en las alineaciones… Aparte, necesitaba hacer caja porque estaban próximos a llegar los verdaderos dueños de la institución, entonces tenía que salir corriendo.”, explicó.

Además, puso en duda el futuro que César Pastrana pueda tener en el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, para el que fue recientemente elegido.

“Pastrana se dedicó a buscar un huequito [a donde ir], pero con su salario de presidente, tenía que buscar algo rentable y creyó que en la Federación lo podía encontrar y aspira a ser gerente de selecciones… Quiero ver es si come natilla como miembro del comité ejecutivo, creo que no. Igual no le van dar el puesto, así se sostenga, porque ese puesto en la Federación no existe”.

