Queremos compartir con toda la comunidad TC 2.000 Colombia, el parte médico, de nuestro director Ricardo Soler Mantilla. #FuerzaSoler #tc2000colombia Miércoles, 9 de mayo de 2018 La Familia Soler Oliveros y la organización TC 2.000 Colombia, informan a amigos e interesados el estado de salud del Señor Ricardo Soler Mantilla. Comunicado oficial de la clínica: “La clínica informa a la opinión pública que el periodista Ricardo Soler Mantilla, ingresó a esta institución el pasado 7 de mayo, en horas de la madrugada a causa de un deterioro respiratorio importante. Por su condición crítica, el paciente ha permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde está siendo atendido por médicos especialistas en medicina interna, cuidados intensivos, anestesiólogos y neumología. Otros detalles forman parte de la reserva de la historia clínica. La clínica continuará poniendo a disposición del paciente y su familia todos los recursos disponibles, en los ámbitos médicos, tecnológicos, y asistenciales para lograr una mejora en la salud del paciente. ” Agradecemos inmensamente sus manifestaciones de solidaridad y contamos con su apoyo y oración para su pronta recuperación. TC 2.000 COLOMBIA.

A post shared by TC 2000 Colombia (@tc2000colombia) on May 9, 2018 at 3:54pm PDT