Palmeiras no dejaría ir tan fácil a Mina al Barcelona: estaría pidiendo más plata

Hace unos meses, Palmeiras y Barcelona acordaron que Mina llegaría al equipo español luego del Mundial Rusia 2018 por un valor de 9 millones de euros. Sin embargo, la salida de Javier Mascherano al fútbol chino generó una necesidad en el ‘Barça’ por contratar al defensor colombiano en este mercado de pases de enero.

Palmeiras, la semana pasada, le manifestó a su contraparte que solo dejaría ir a Mina en enero con la condición de que el Barcelona aumente esa cifra inicial de 9 millones de euros. Hace unos días, el equipo azulgrana ofreció 2 millones de euros adicionales a los 9 ya pactados, pero Palmeiras los rechazó, asegura Sport.

De acuerdo con la información entregada por ese medio de comunicación, el Barcelona no se va a desesperar por esa postura del equipo brasileño y estableció que, por Yerry, no pagará más de 14 millones de euros para llevárselo en enero, que no dará más de 5 millones de euros adicionales a los 9 ya pactados.

Las relaciones entre los dos clubes siempre han sido muy cordiales, a tal punto que Sport se anima a predecir que lo acontecido los últimos días no detendrá la llegada de Mina al Barcelona, que podría confirmarse las dos primeras semanas de enero.

Yerry está de vacaciones en Colombia y deberá presentarse el viernes 5 de enero ante su club para iniciar la pretemporada con el Palmeiras. Seguramente, cuando esté en Brasil, se destrabará la negociación entre clubes.