Lo primero en lo que debe trabajar Yerry Mina, según su técnico

Según el DT, Mina es un jugador al que ha seguido Barcelona desde hace tiempo; asegura que tiene potencial y que por su juventud tiene la posibilidad de ayudar al Barza y trazarse un amplio recorrido en el futuro.

No obstante, el entrenador dejó claro qué es lo primero en lo que deberá trabajar el ‘cafetero’ en su búsqueda para ser titular, aunque también indicó que no dejará solo a Yerry en la búsqueda de ese objetivo:

“Se tendrá que adaptar a nuestro juego, también al fútbol de aquí (España), a nuestra liga, al fútbol europeo y vamos a ver si lo conseguimos entre todos”

El periodista colombiano Iván Mejía había anticipado que Mina no sería inicialista de entrada en el Barza, pues debía adaptarse primero al estilo del club. Por eso pidió a los jóvenes comunicadores que al ver que el zaguero no apareciera entre los titulares, no empezaran a afirmar que el técnico Valverde le carga bronca al colombiano.