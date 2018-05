“Ataqué en el penúltimo ascenso, había un tramo llano y ahí solo pensaba en darlo todo, darlo todo y darlo todo. No estaba seguro de que pudiese sacar la ventaja. Tal vez ya era consciente de lo que había logrado”, indicó al término de la etapa Bernal, quien prosiguió:

“En la parte llana me di cuenta de que los demás tiraban y ahi la escuadra, mis compañeros, estuvieron sensacionales, hicieron una gran etapa. Henao (Sebastián) y Tao (Geoghegan) hicieron un trabajo importante en el ascenso”

— La Vuelta Stats (@lavuelta_stats) May 18, 2018

El sentimiento de agradecimiento de Egan hacia su equipo se vio reflejado en este video que publicó en redes sociales el equipo Sky, donde se da un afectuoso abrazo con Geoghegan tras el buen resultado de su estrategia:

They’ve definitely got that Friday feeling. Chapeau @taogeoghegan &@Eganbernal! 👌 pic.twitter.com/rO6AXAOvvT

— Team Sky (@TeamSky) May 18, 2018