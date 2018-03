“Estoy triste por su familia. Creo que Davide hizo lo que tenía que hacer en este mundo caótico y que ahora está en un mundo mejor. En el mundo, sin embargo, miles de niños que no reciben mucha atención mueren cada día, por hambre o por otras dificultades, y son igual de importantes, pero no tienen la misma repercusión”, declaró Alves en el previo del partido de Champions entre su equipo PSG y Real Madrid, citado por Sport.

Este es el video de su declaración:

